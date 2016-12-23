Последняя группа боевиков покинула Алеппо

Последние вооруженные и гражданские лица покинули районы Алеппо, занятые ранее отрядами сирийской оппозиции. В результате Дамаск получил возможность установить полный контроль над стратегически важным городом.

оследние вооруженные и гражданские лица покинули районы стратегически важного сирийского города Алеппо, находившиеся до недавнего времени под контролем формирований оппозиции и джихадистов.

«Последние четыре автобуса с террористами и членами их семей прибыли в Рамуссу - район к югу от Алеппо, находящийся под контролем сирийской армии», - сообщило сирийское государственное телевидение вечером в четверг, 22 декабря.

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Сообщения о завершении эвакуации из восточной части Алеппо подтвердили целый ряд лояльных Дамаску СМИ, а также оппозиционная организация «Сирийский наблюдательный совет по правам человека» (SOHR). Всего за последнюю неделю восточный Алеппо, перешедший под контроль сирийской армии, покинули около 35 тысяч человек.

По сообщениям из сирийских армейских источников, армия в ближайшие часы планирует занять последние кварталы Алеппо, которые удерживались отрядами оппозиции и джихадистов. Когда это произойдет, Алеппо впервые с 2012 года окажется под полным контролем правительства в Дамаске.















































Aizvērt Эвакуация жителей из Алеппо Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA Sputnik/LETA Sputnik/LETA Sputnik/LETA Sputnik/LETA





































































































Aizvērt Сирийский город Алеппо до войны Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA





