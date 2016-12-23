Последняя группа боевиков покинула Алеппо

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Последние вооруженные и гражданские лица покинули районы Алеппо, занятые ранее отрядами сирийской оппозиции. В результате Дамаск получил возможность установить полный контроль над стратегически важным городом.

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оследние вооруженные и гражданские лица покинули районы стратегически важного сирийского города Алеппо, находившиеся до недавнего времени под контролем формирований оппозиции и джихадистов.

«Последние четыре автобуса с террористами и членами их семей прибыли в Рамуссу - район к югу от Алеппо, находящийся под контролем сирийской армии», - сообщило сирийское государственное телевидение вечером в четверг, 22 декабря.

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Сообщения о завершении эвакуации из восточной части Алеппо подтвердили целый ряд лояльных Дамаску СМИ, а также оппозиционная организация «Сирийский наблюдательный совет по правам человека» (SOHR). Всего за последнюю неделю восточный Алеппо, перешедший под контроль сирийской армии, покинули около 35 тысяч человек.

По сообщениям из сирийских армейских источников, армия в ближайшие часы планирует занять последние кварталы Алеппо, которые удерживались отрядами оппозиции и джихадистов. Когда это произойдет, Алеппо впервые с 2012 года окажется под полным контролем правительства в Дамаске.

Эвакуация жителей из Алеппо

Фото: Эвакуация жителей из Алеппо0

Сирийский город Алеппо до войны

Фото: Сирийский город Алеппо до войны0

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