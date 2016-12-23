Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах

Соединенные Штаты призывают российские власти отменить так называемый закон об иностранных агентах. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента комментарии официального представителя ведомства Джона Кирби.

По его словам, Россия 19 декабря достигла «несчастливой» отметки — в реестр иностранных агентов занесены уже 150 организаций.

Кирби добавил, что когда в России используется термин «иностранный агент» применительно к организации, то подразумевается, что у нее предательская сущность. «На самом деле это целевые организации, занимающиеся такими делами, как борьба против пыток, предотвращение распространения ВИЧ / СПИДа, и даже защита перелетных птиц», — заявил Кирби.

«Народ России заслуживает сильное, демократическое правительство, которое уважает ту роль, которую играет гражданское общество; подотчетные органы управления, предоставляющие базовые услуги, а не подавляющие важную работу НКО. Мы призываем сегодня российское правительство отменить этот закон и соблюдать свои международные обязательства в области прав человека», — заявил представитель Госдепа.

Президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных иностранных и международных организациях в мае 2015 года. Документ разрешил признавать деятельность соответствующих НКО, представляющую угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности, нежелательной на территории страны.

В США также действуют нормы, квалифицирующие лиц как иностранных агентов по ряду критериев. Иностранным агентом читается физическое или юридическое лицо, которое действует «по приказу, по просьбе, под руководством или под контролем иностранного принципала» и при этом занимается «политической деятельностью в интересах иностранного принципала»