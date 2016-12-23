Британские модели устроили съемку рядом с телом самоубийцы

 

Фото: AP/Scanpix

В британском городе Манчестер группа моделей устроила многочасовые съемки рядом с телом мужчины, который покончил с собой. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает издание Metro.co.uk.

Братья Эндрю и Скотт Джини (Andrew, Sean Geaney) наняли фотографа и пять моделей для проведения съемок в различных частях города. Одним из намеченных мест была заброшенная резиновая фабрика фирмы Dunlop.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Models took six hours to report dead body because they wanted to finish photo shoot

Группа проникла на фабрику без разрешения и обнаружила на складе тело 27-летнего мужчины, совершившего самоубийство, как выяснилось позднее, несколько дней назад.

Фотограф и модели решили не звонить в полицию, пока не закончат работу. Они рассудили, что другого шанса попасть на фабрику уже не будет, а тело не пропадет.

Съемки продолжались шесть часов, после чего участники обратились в правоохранительные органы. Во время проходящего сейчас в Манчестере судебного процесса выяснилось, что если бы они подождали еще несколько часов, это могло стать поводом для уголовного преследования.

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