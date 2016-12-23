Пресса сообщила о сожжении заживо двух турецких военных боевиками ИГ

 

Фото: AP/Scanpix

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) опубликовали видео с казнью двух турецких военных в Сирии. Взятых в плен солдат сожгли заживо, передает Reuters со ссылкой на сайт SITE Intelligence Group. Отмечается, что агентство не смогло проверить это сообщение и получить комментарии от турецких властей.

По данным турецкого портала Turkish Minute, военные были взяты в плен боевиками три недели назад рядом с городом Эль-Баб на севере Сирии. Боевики выложили видеоролик казни турецких солдат в четверг вечером.

Напомним, в феврале 2015 года ИГ распространила видеозапись казни попавшего в плен пилота иорданских ВВС Муаза Юсефа аль-Касасба, F-16 которого разбился в декабре 2014-го на территории Ракки. Летчика также сожгли заживо.

Недавно заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир сообщил об обнаружении в ходе проверки укрытий боевиков ИГ большого количества фото- и видеодоказательств пыток, проведенных террористами.

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