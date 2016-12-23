Госдеп возразил Путину, объявив армию США самой сильной в истории

 

Фото: FILIP SINGER / EPA

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби назвал армию Соединенных Штатов самой сильной в мире. Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне.

«Я не думаю, что за всю историю человечества существовали вооруженные силы настолько обороноспособные, образованные, сильные, с лучшим руководством и более оснащенные, как Вооруженные силы США сейчас», - сказал Кирби. Он подчеркнул, что

«профессионализм, навыки и возможности», имеющиеся на данный момент в американской армии, «вне обсуждения и споров».

Так представитель Госдепа по просьбе журналистов прокомментировал сделанное накануне заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в настоящее время Россия «сильнее любого потенциального агрессора».

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«В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что, если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий», - отметил глава российского государства, выступая в четверг в Москве на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Президент также заявил о необходимости отслеживать баланс сил и военно-политическую обстановку в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз стране.

Представитель Госдепа, комментируя слова Путина, выразил сомнение, что действия российских ВС в Сирии позволят назвать армию России самой передовой.

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