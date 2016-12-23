В США наказали выборщиков, не голосовавших за Клинтон

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Вашингтоне оштрафовали на тысячу долларов четырех выборщиков, которые отказались голосовать за экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на госдепартамент.

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Представитель госсекретаря штата Дэвид Аммонс рассказал, что провинившиеся выборщики должны выплатить штраф в течение 60 дней, иначе ведомство обратится в суд.

Согласно закону, выборщики подписывают обязательство голосовать за того кандидата, которого выдвигает партия. Вашингтон, где победила Клинтон, делегирует в коллегию 12 человек, однако за кандидата от демократов было подано лишь восемь голосов.

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Трое нарушителей отдали голос за бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, а четвертый – за индейского старейшину по имени Африканский Орел Веры.

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Как сообщалось, на выборах Хиллари Клинтон обошла республиканца Дональда Трампа почти на 3 млн голосов избирателей, однако проиграла по количеству голосов выборщиков.

В свою очередь Трамп объяснил поражение Клинтон на выборах. По его словам, кандидат от демократов «поставила не на те штаты».


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