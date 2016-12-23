В США наказали выборщиков, не голосовавших за Клинтон

В Вашингтоне оштрафовали на тысячу долларов четырех выборщиков, которые отказались голосовать за экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на госдепартамент.
- Подведены итоги голосования выборщиков в США 20 декабря 2016 г.
- Выборщики в США приступили к подтверждению итогов 19 декабря 2016 г.
Представитель госсекретаря штата Дэвид Аммонс рассказал, что провинившиеся выборщики должны выплатить штраф в течение 60 дней, иначе ведомство обратится в суд.
Согласно закону, выборщики подписывают обязательство голосовать за того кандидата, которого выдвигает партия. Вашингтон, где победила Клинтон, делегирует в коллегию 12 человек, однако за кандидата от демократов было подано лишь восемь голосов.Еще по этой теме
Трое нарушителей отдали голос за бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, а четвертый – за индейского старейшину по имени Африканский Орел Веры.
Как сообщалось, на выборах Хиллари Клинтон обошла республиканца Дональда Трампа почти на 3 млн голосов избирателей, однако проиграла по количеству голосов выборщиков.
В свою очередь Трамп объяснил поражение Клинтон на выборах. По его словам, кандидат от демократов «поставила не на те штаты».