Немецкая полиция предотвратила еще один теракт

В немецком городе Дуйсбург двое мужчин планировали нападение на торговый центр Centro в Оберхаузене. Возможный теракт предотвратили бдительные полицейские, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление местной полиции.

Как указывается, правоохранители задержали двух мужчин 28 и 31 года, которые готовили нападение на торговый центр. Подозреваемые были арестованы. Сообщается, что они оба являются выходцами из Косово.

В полиции выясняют, «как далеко зашла подготовка» к теракту и были ли к ней привлечены другие лица.

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По данным газеты, 22 декабря в торговом центре в Оберхаузене была проведена «крупномасштабная полицейская операция». С чем были связаны мероприятия, издание не уточнило.

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19 декабря в Берлине произошел теракт. Грузовик въехал в толпу, которая собралась на рождественской ярмарке возле центральной городской улицы Курфюрстендам. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Исламское государство».