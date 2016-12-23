Киев назвали самым опасным городом Европы

Izvēlies atbildi

Отличное! Душа поет! 8%

Хорошое, но утомляет суета 8%

Так себе: грядущие праздники не радуют, а вот отдохнуть хочется 40%

Мне больше по душе летние праздники - вот тогда и веселюсь 0%

Я в зимней спячке! 0%