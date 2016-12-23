Киев назвали самым опасным городом Европы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Крупнейшая в мире консалтинговая компания Mercer опубликовала ежегодный индекс качества жизни в разных городах мира. Также был представлен и топ «худших городов», пишет Business Insider.

Рассмотрев 450 городов по всему миру, Mercer учитывает следующие показатели: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.

На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы.

Лидером списка был назван Киев из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также разгуле краж. За столицей Украины следуют Белград, Сербия и Афины.

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