Бывший заммэра Великого Новгорода подозревается в педофилии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Заместитель главы администрации Великого Новгорода, ранее задержанный за распространение детской порнографии в Интернете, подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении СУСК РФ по Новгородской области.

Как сообщает ведомство, в рамках расследования уголовного дела выявлен новый эпизод преступной деятельности. Установлено, что заммэра с декабря 2015 года по январь 2016 года через социальную сеть осуществлял переписку с несовершеннолетним мальчиком, проживающим в Пскове.

«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый направлял несовершеннолетнему текстовые сообщения, содержащие слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера, к обсуждению сексуальной тематики и дальнейшему сексуальному контакту», — говорится в сообщении.

Следователем в отношении обвиняемого назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации Великого Новгорода Вадим Фадеев был задержан в мае 2016 года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети Интернет). По версии следствия, заместитель главы администрации города в течение двух лет размещал в соцсети на созданной им странице под псевдонимом «Дмитрий Лазарев» порнографические видеоролики.

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