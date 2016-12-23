Специалисты Bellingcat нашли в Facebook 7 профилей исполнителя теракта в Берлине

 

Фото: AP/Scanpix

В Facebook есть как минимум семь профилей, предположительно принадлежащих Анису Амри, который является главным подозреваемым в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине. Поиск в соцсети осуществили представители независимой экспертно-журналистской группы Bellingcat, говорится в материале, размещенном на сайте организации.

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Эксперты установили, что Амри через аккаунты в Facebook поддерживал связь с шестью своими родственниками. Также ряд членов его семьи посредством списка контактов имели доступ к двум и более страницам, вероятно, зарегистрированным на тунисца. К примеру, один из профилей предполагаемого преступника удалось вычислить благодаря аккаунту, который, вероятно, принадлежит его брату. Еще одна из страниц Амри была удалена после того, как 21 декабря немецкая полиция обнародовала информацию о предполагаемом авторе теракта.

Специалисты также обнаружили и семисекундное видео, на котором запечатлен сам подозреваемый. Видео было загружено 26 сентября 2016 года и снято в районе моста Обербаумбрюкке через реку Шпрее в Берлине.

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Теракт в Берлине произошел 19 декабря. Грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. 18 раненых до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

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