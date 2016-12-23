Путин оказался популярнее Санта-Клауса

 

Фото: COVI/Scanpix

Несмотря на предновогодние хлопоты, западные СМИ внимательно следят за ситуацией в России и с нетерпением ждут предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Иностранные журналисты даже отметили, что главное мероприятие года с участием президента вполне может составить конкуренцию католическому Рождеству.

«Пока в большинстве стран мира в эту пятницу все ждут Санта Клауса, в России наступает время ежегодной телевизионной пресс-конференции президента Владимира Путина», – пишет Bloomberg.

Как отмечает издание,

в этом мероприятии примут участие более 1400 журналистов не только из России, но и из других стран.

Еще по этой теме
Путин рассказал о превосходстве России над любым агрессором

Путин рассказал о превосходстве России над любым агрессором

В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина

В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина

Путин даст большую пресс-конференцию

Путин даст большую пресс-конференцию

Вполне вероятно, что 23 декабря внимание мировых СМИ будет приковано к фигуре российского лидера, а популярность европейского Деда Мороза на несколько часов померкнет. Авторы заметки указывают, что во время прошлогодней итоговой пресс-конференции репортеров было так много, что им приходилось привлекать внимание президента, размахивая мягкими игрушками или самодельными табличками.

Реклама

«Вопросы варьируются от глобальной геополитики до перспектив экономического роста. А время от времени

некоторые журналисты даже пытаются собрать информацию о личной жизни Путина»,

– говорится в статье.

Напомним, большая пресс-конференция российского президента состоится 23 декабря. Как сообщалось ранее, в этом году на мероприятие аккредитованорекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой будут освещать 1437 журналистов, и это на 47 человек больше, чем в 2015 году.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 126000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Olaine, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Стилист Ким Кардашян поделился секретом модных бровей Wo&Men

Стилист Ким Кардашян поделился секретом модных бровей

Представлен план захвата Солнечной системы роботами Hi-Tech

Представлен план захвата Солнечной системы роботами

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже Hi-Tech

Сотрудник Google обвинил компанию в шпионаже

Панайотов назвал победителя шоу «Голос» Showbiz

Панайотов назвал победителя шоу «Голос»

Игорь Николаев показал новую «русалку» Showbiz

Игорь Николаев показал новую «русалку»

За рубежом

TVNET спрашивает

Ваше настроение на грядущие праздники: 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE ENGINEER
SOFTWARE ENGINEER
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU – MENEDŽER ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU – MENEDŽER ...
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 