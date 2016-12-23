Путин оказался популярнее Санта-Клауса

Несмотря на предновогодние хлопоты, западные СМИ внимательно следят за ситуацией в России и с нетерпением ждут предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Иностранные журналисты даже отметили, что главное мероприятие года с участием президента вполне может составить конкуренцию католическому Рождеству.

«Пока в большинстве стран мира в эту пятницу все ждут Санта Клауса, в России наступает время ежегодной телевизионной пресс-конференции президента Владимира Путина», – пишет Bloomberg.

Как отмечает издание,

в этом мероприятии примут участие более 1400 журналистов не только из России, но и из других стран.

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Вполне вероятно, что 23 декабря внимание мировых СМИ будет приковано к фигуре российского лидера, а популярность европейского Деда Мороза на несколько часов померкнет. Авторы заметки указывают, что во время прошлогодней итоговой пресс-конференции репортеров было так много, что им приходилось привлекать внимание президента, размахивая мягкими игрушками или самодельными табличками.

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«Вопросы варьируются от глобальной геополитики до перспектив экономического роста. А время от времени

некоторые журналисты даже пытаются собрать информацию о личной жизни Путина»,

– говорится в статье.

Напомним, большая пресс-конференция российского президента состоится 23 декабря. Как сообщалось ранее, в этом году на мероприятие аккредитованорекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой будут освещать 1437 журналистов, и это на 47 человек больше, чем в 2015 году.