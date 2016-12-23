После теракта камеры засняли Аниса Амри у мечети в Берлине

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


После берлинского теракта камеры наблюдения зафиксировали предполагаемого террориста у мечети, вокруг которой группировались сподвижники ИГ.

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Камеры наружного наблюдения засняли тунисца Аниса Амри, которого подозревают в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине, во время посещения им берлинского района Моабит вскоре после атаки в понедельник, 19 декабря. Об этом вечером 22 декабря сообщил интернет-портал немецкой медиакомпании RBB, в распоряжение которой попали соответствующие кадры.

Съемка проводилась возле мечети, которую, по данным компании, даже сами ее посетители называли местом, вокруг которого группировались сподвижники «Исламского государства» (ИГ) в германской столице. Утром в четверг, 22 декабря, полиция провела в здании обыск. Как утверждают в следственных органах, работа молельного дома и действующего при нем религиозного объединения была уже давно запрещена.

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Также медиакомпания RBB сообщила, что тунисец посещал Моабит и раньше: 14 и 15 декабря. Тогда его тоже зафиксировали камеры наблюдения. Анис Амри был завсегдатаем этого клуба салафитов при мечети под названием «Fussilet 33». По данным Берлинского ведомства по защите конституции, там встречались исламисты, преимущественно турки и кавказцы, изучали ислам, собирали деньги для совершения терактов в Сирии и агитировали за вооруженную борьбу на стороне террористической группировки «Исламское государство».

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