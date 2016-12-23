В Германии появится центр защиты от дезинформации

Специальный «Центр защиты от дезинформации» будет создан для борьбы с фейк-новостями в социальных сетях. Идею создания предложило МВД ФРГ, сообщает DW.

«Учитывая приближающиеся парламентские выборы, можно рассчитывать, что бундестаг быстро одобрит это предложение», — заявил один из помощников министра внутренних дел Германии Томаса Де Мезьера.

По данным Der Spiegel, основной акцент в деятельности создаваемой структуры должен приходиться на работу с общественностью, поэтому предлагается подчинить ее Федеральному ведомству печати и информации. Как сообщается в материале СМИ, наиболее подвержены воздействию дезинформации две группы населения — «русские немцы», а также жители Германии «турецкого происхождения», среди которых необходимо усилить работу по гражданскому образованию.

В ФРГ опасаются, что спецслужбы РФ смогут повлиять на предстоящую предвыборную кампанию и на настроения избирателей, используя соцсети.