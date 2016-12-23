Путин оценил свое влияние на мировую политику цитатой из «Кавказской пленницы»

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пошутил в ответ на вопрос журналиста ВГТРК о том, как он оценивает свое влияние на события, происходящие в мировой политике, в том числе Brexit и выборы в США. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства констатировал, что Демократическая партия США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы. «Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выбор в сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?» — сказал Путин, делая отсылку к шутке из советской комедии «Кавказская пленница».

Пошутил про победу Трампа на выборах

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Путин также пошутил про победу Дональда Трампа на выборах в США.

«Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждают везде, и порадовался бы за вновь избранного президента (...) Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит», — сказал Путин, обращаясь к журналисту ВГТРК.

В Вашингтоне неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах. Российские власти подобные утверждения последовательно опровергали.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел своего основного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.

Увидел надежду на нормализацию отношений с Украиной

Владимир Путин выразил уверенность, что строящийся мост через Керченский пролив будет особенно полезен, когда будут восстановлены отношения с Украиной.

«Уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент», — сказал Путин.

Он напомнил, что этот проект существовал еще с царских времен, затем «оккупанты его фактически построили, но построили не должным образом — его ледоходом снесло».

Прокомментировал слова Трампа о ядерном потенциале США

В словах избранного американского президента Дональда Трампа про ядерный потенциал США нет ничего необычного. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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«В ходе своей предвыборной кампании [Трамп] говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил», — сказал он.

Российский лидер при этом отметил, что его удивили высказывания действующей американской администрации о мощи армии Соединенных Штатов.

Напомнил о превосходстве России над любым агрессором

Россия превосходит по силам любого потенциального агрессора, заявил президент Владимир Путин.

«Никто и не спорил, что у США — самые мощные Вооруженные силы. Зато Россия — сильнее любого агрессора», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста The Wall Street Journal.

Ранее в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что не согласен с мнением о превосходстве России над всеми потенциальными агрессорами. «Я полагаю, что профессионализм, умения и возможности, которые присущи Вооруженным силам Соединенных Штатов, вне всяких споров и дебатов», — отметил он.

22 декабря Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление о военном превосходстве России. Президент отметил, что стране нельзя «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В противном случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

Обвинил США в создании предпосылок к новой гонке ядерных вооружений

Предпосылки к новой гонке ядерных вооружений были созданы Вашингтоном после выхода из договора по ПРО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия продолжит совершенствовать свою «ядерную триаду», в том числе и в сфере средств преодоления ПРО», — пообещал президент.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан в Москве в мае 1972 года. Он существенно ограничивал право стран-участников (США и СССР) в разработке и развертывании средств борьбы с межконтинентальным баллистическими ракетами.

В частности, по договору обеим сторонам разрешалось развернуть не более чем 100 противоракет для прикрытия наиболее важных объектов от обезоруживающего удара.

В декабре 2001 года президент США Джордж Буш заявил об одностороннем выходе из договора.