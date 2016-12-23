Брат предполагаемого исполнителя теракта в Берлине призывал его сдаться полиции

Родственник предполагаемого преступника Аниса Амри, осуществившего теракт на рождественской ярмарке в Берлине, выступил перед журналистами. Абделькадер Амри, который приходится братом Анису, призвал его сдаться и не позорить семью, сообщает AFP.

«Если он меня слышит, то я говорю ему: сдайся, тогда твоей семье будет проще», — заявил Абделькадер. «Если мой брат виноват в совершении теракта, тогда я говорю ему: «Ты позоришь нас», — добавил он.

24-летний гражданин Туниса Анис Амри, которого подозревают в осуществлении теракта в Берлине, происходит родом из города Эль-Услатия в провинции Кайруан. По данным правоохранительных органов Туниса, он неоднократно задерживался из-за нарушений закона о распространении наркотиков.

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Как сообщает DW, в 2011 году Анис Амри перебрался в Италию, а в июне 2015 прибыл в Германию.

С 2016 года Амри был занесен в список особенно опасных потенциальных террористов.

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22 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку был ликвидирован в Милане. По данным La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал «Аллах акбар» и успел ранить одного из офицеров полиции в плечо.





























Aizvērt Море цветов, в память о трагедии в Берлине AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA







Теракт в Берлине произошел 19 декабря. Грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. 18 раненых до сих пор находятся в тяжелом состоянии.