Россия отложила снятие запрета на ввоз овощей из Турции

Россия пока откладывает снятие запрета на ввоз некоторых видов овощей из Турции. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает Интерфакс.

«Решение об открытии нашего рынка затягивается в связи с тем, что мы пока не нашли механизм фиксирования поставок овощей с конкретных предприятий Турции», – сказал Данкверт, который ранее заявлял о возможности разрешения поставок в РФ из Турции баклажан, перца, салата и кабачков.

«Мы с турецкими коллегами хотим до конца разобраться, каким образом будем фиксировать объемы поставок с конкретных предприятий, сейчас механизма фиксации нет», – отметил глава Россельхознадзора.

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По его словам, фитосанитарный сертификат оценивает фитосанитарное состояние продукции, а не ее объемы. «Может получиться так, что мы «откроем» одно предприятие, а под его видом привезут с другого», – посетовал Данкверт и заверил, что переговоры с турецкими специалистами продолжатся.

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Как сообщалось, весной 2016 года Россия запретила поставки из Турции перца, гранатов, баклажанов, салата-латука, салата айсберг, кабачков, тыкв, томатов и других овощей и фруктов. Якобы в этой продукции находили образцы, зараженные карантинными для России организмами. Так, в мае в России раздавили тракторами 20 тонн помидоров из Турции.

В октябре 2016 года РФ сняла запрет на импорт цитрусовых из Турции, а также косточковых культур – вишни, черешни, сливы, алычи, абрикос и персиков.