Россия отложила снятие запрета на ввоз овощей из Турции

 

Фото: TASS/Scanpix

Россия пока откладывает снятие запрета на ввоз некоторых видов овощей из Турции. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает Интерфакс.

«Решение об открытии нашего рынка затягивается в связи с тем, что мы пока не нашли механизм фиксирования поставок овощей с конкретных предприятий Турции», – сказал Данкверт, который ранее заявлял о возможности разрешения поставок в РФ из Турции баклажан, перца, салата и кабачков.

«Мы с турецкими коллегами хотим до конца разобраться, каким образом будем фиксировать объемы поставок с конкретных предприятий, сейчас механизма фиксации нет», – отметил глава Россельхознадзора.

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По его словам, фитосанитарный сертификат оценивает фитосанитарное состояние продукции, а не ее объемы. «Может получиться так, что мы «откроем» одно предприятие, а под его видом привезут с другого», – посетовал Данкверт и заверил, что переговоры с турецкими специалистами продолжатся.

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Как сообщалось, весной 2016 года Россия запретила поставки из Турции перца, гранатов, баклажанов, салата-латука, салата айсберг, кабачков, тыкв, томатов и других овощей и фруктов. Якобы в этой продукции находили образцы, зараженные карантинными для России организмами. Так, в мае в России раздавили тракторами 20 тонн помидоров из Турции.

В октябре 2016 года РФ сняла запрет на импорт цитрусовых из Турции, а также косточковых культур – вишни, черешни, сливы, алычи, абрикос и персиков.


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