СМИ: в Италии убит предполагаемый берлинский террорист

Полиция Милана застрелила подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Об этом сообщает Reuters.
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По данным Corriere della Sera, подозреваемый был убит около 3 часов ночи с 22 на 23 декабря.
Его остановил обычный патруль напротив железнодорожного вокзала в Сесто-Сан-Джованни. Внешность водителя показалась полиции подозрительной, и его попросили его предъявить документы. В ответ он открыл огонь и ранил одного из полицейских в плечо.Еще по этой теме
Во время перестрелки он кричал «Аллах акбар».
Пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Германии пока недоступен. Спикер Берлинской полиции отказался комментировать информацию об убийстве предполагаемого террориста.