СМИ: в Италии убит предполагаемый берлинский террорист

Полиция Милана застрелила подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Об этом сообщает Reuters.

По данным Corriere della Sera, подозреваемый был убит около 3 часов ночи с 22 на 23 декабря.

Его остановил обычный патруль напротив железнодорожного вокзала в Сесто-Сан-Джованни. Внешность водителя показалась полиции подозрительной, и его попросили его предъявить документы. В ответ он открыл огонь и ранил одного из полицейских в плечо.

Еще по этой теме

Во время перестрелки он кричал «Аллах акбар».





























Aizvērt Море цветов, в память о трагедии в Берлине AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA







Пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Германии пока недоступен. Спикер Берлинской полиции отказался комментировать информацию об убийстве предполагаемого террориста.

















































Aizvērt Утро после трагических событий в Берлине AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA





