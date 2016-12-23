СМИ: в Италии убит предполагаемый берлинский террорист

 

Подозреваемый в берлинском теракте. Фото: HANDOUT / POLICE JUDICIAIRE

Полиция Милана застрелила подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Об этом сообщает Reuters.

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По данным Corriere della Sera, подозреваемый был убит около 3 часов ночи с 22 на 23 декабря.

Его остановил обычный патруль напротив железнодорожного вокзала в Сесто-Сан-Джованни. Внешность водителя показалась полиции подозрительной, и его попросили его предъявить документы. В ответ он открыл огонь и ранил одного из полицейских в плечо.

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Во время перестрелки он кричал «Аллах акбар».

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Пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Германии пока недоступен. Спикер Берлинской полиции отказался комментировать информацию об убийстве предполагаемого террориста.

Утро после трагических событий в Берлине

Фото: Утро после трагических событий в Берлине0

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