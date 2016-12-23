Угнанный самолет ливийской авиакомпании приземлился на Мальте

 

Фото: wikipedia

Угнанный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways приземлился на Мальте. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 23 декабря.

На борту лайнера находятся 118 человек. По предварительной информации, два пассажира угрожали взорвать самолет. Об их требованиях не сообщается.

Премьер-минситр Мальты Джозеф Мускат сообщил на своей странице в Twitter, что все экстренные службы острова приведены в полную готовность.

Аэробус А320 следовал внутренним рейсом 8U209, из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны —Триполи. Лайнер приземлился в международном аэропорту Мальты в 11:20 по местному времени.

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Представитель службы обеспечения воздушного движения аэропорта заявил изданию Malta Today, что пока не может предоставить дополнительную информацию.


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