В России арестовали поставщика смертельного «Боярышника»

 

Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

В Иркутске в пятницу арестован поставщик суррогатного алкоголя в торговые точки города, сообщает Интерфакс.

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«Избрана мера пресечения поставщику спиртосодержащей жидкости. Он арестован, будет содержаться в СИЗО», - сказали изданию в суде.

Подозреваемые в производстве «Боярышника» в суд не доставлялись. К вечеру пятницы суд намерен рассмотреть ходатайства о мере пресечения еще в отношении четырех подозреваемых.

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Фото: Отравление суррогатами алкоголя в Иркутске0

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«В настоящее время суд принял решение по восьми ходатайствам СКР. Речь идет о первом аресте поставщика суррогатного алкоголя, еще шести подозреваемым назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого, одна женщина отпущена домой», - сказала представитель суда Маргарита Джафарова. Она подтвердила, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, Сирии, но все они являются гражданами РФ.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска.

Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря.

По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. По состоянию на обед 23 декабря, от отравления Боярышником погибли 75 человек. Из этих 75 в больницах скончались 44.


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