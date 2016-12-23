Путин призвал Европу отменить визовый режим

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Российский президент Владимир Путин считает действующий на территории европейских стран визовый режим устаревшей практикой. Такое заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции.

«Считаю, что визовый режим в Европе — вообще анахронизм холодной войны и нужно от него избавляться как можно быстрее», — сказал глава государства, комментируя вопрос о предоставлении украинцам права безвизового въезда в ЕС.

При этом Путин отметил, что право на въезд не означает права на работу. По мнению российского лидера, это означает, что граждане «должны будут работать нелегально», что поставит их в унизительное положение. «То есть они будут приезжать, скажем, на три месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать назад на Украину, отмечаться и тут же ехать назад», — предположил президент.

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Ранее в пятницу Путин поддержал введение безвизового режима в ЕС для граждан Украины. В то же время он предостерег, что это приведет к повышению нагрузки на европейский рынок труда.

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15 декабря Европарламент большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Украины и Грузии.


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