Путин: У США самая сильная армия в мире? С этим никто не спорит

 

Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин сказал, что удивлен заявлениями Госдепартамента США о том, что у Америки самая сильная армия в мире, передает «РИА Новости».

«Честно говоря, меня удивили высказывания других официальных представителей действующей администрации, которые почему-то начали доказывать, вооруженные силы Соединенных Штатов являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит», – сказал президент России.

Как сообщалось, официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби назвал армию Соединенных Штатов самой сильной в мире. Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне.

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«Я не думаю, что за всю историю человечества существовали вооруженные силы настолько обороноспособные, образованные, сильные, с лучшим руководством и более оснащенные, как Вооруженные силыСШАсейчас», - сказал Кирби. Он подчеркнул, что

«профессионализм, навыки и возможности», имеющиеся на данный момент в американской армии, «вне обсуждения и споров».

Так представитель Госдепа по просьбе журналистов прокомментировал сделанное накануне заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в настоящее времяРоссия«сильнее любого потенциального агрессора».

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