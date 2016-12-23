В Китае зафиксированы два случая гибели людей от птичьего гриппа

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Китае зафиксированы новые случаи гибели людей от штамма птичьего гриппа H7N9, вспышка которого три года назад унесла жизни десятков человек. С начала зимы в восточной провинции Аньхой в результате заражения погибли два человека, сообщает Reuters со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.

Отмечается, что всего в Аньхое с 8 декабря птичьим гриппом заразились пять человек. Информация о состоянии здоровья еще троих пациентов не уточняется.

По данным Reuters, всего в Китае в декабре было зафиксировано как минимум семь случаев заражения птичьим гриппом. Однако, судя по сообщениям СМИ, на самом деле заразившихся больше.

Так, один из случаев произошел в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь), еще один в Шанхае,

сообщает агентство Xinhua.

Китайская газета «Жэньминь Жибао» сообщала, что диагноз «птичий грипп» был подтвержден у 75-летнего жителя города Сянган (Гонконг). Кроме того, в этом году впервые был зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа (H7N9) в специальном административном районе Макао.

Впервые штамм птичьего гриппа H7N9 был зафиксирован в Китае весной 2013 года. Сообщалось, что

он развился в результате мутации другого штамма - H9N2, с которым в КНР сталкивались и ранее.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что новый штамм (H7N9) имеет очень высокий показатель смертности. В ходе вспышки заболевания в 2013-2014 годах в КНР погибли 36 человек. Осенью 2014 года Россельхознадзор предупреждал, что новые штаммы птичьего гриппа, выявленные в Китае, могут угрожать России.

Отметим, что месяц назад вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на Украине. Жертвами эпидемии стали уже пять человек, сообщает NEWSru.ua. Евросоюз запретил ввоз украинской птицы и продукции птицеводства.

Также опасный штамм птичьего гриппа был обнаружен в Тунисе. Его обнаружили в анализах, взятых у диких птиц, которые были обнаружены мертвыми в природном парке на севере страны.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. К гриппу восприимчива домашняя и дикая перелетная птица, передает ТАСС. Переносчиком инфекции являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.

До сих пор нет свидетельств того, что птичий грипп может передаваться от человеку к человеку воздушно-капельным путем. Микробиологи, однако, не исключают такой возможности, если штамм подвергнется мутации.

Подробнее:http://www.newsru.com/world/23dec2016/grippchina2.html


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