Нигерийский президент объявил о захвате последнего оплота «Боко Харам»

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что армия страны захватила последний укрепленный лагерь боевиков группировки «Западноафриканская провинция «Исламского государства»» (старое название «Боко Харам», запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.
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«Глава штаба сухопутных войск сообщил мне, что этот лагерь пал в 13:35 23 декабря, и что террористы бежали, и им больше негде прятаться», — объявил Бухари. По его словам, «падение «Лагеря Ноль» знаменует окончательный разгром террористов из «Боко Харам» в их последнем анклаве в лесу Самбиса».
Захват позиций экстремистов стал результатом крупномасштабного наступления нигерийской армии. По словам военных, боевики разбегаются из леса Самбиса, жителей прилегающих районов просят быть настороже и активно помогать отрядам самообороны.
Группировка «Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех»), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада.
В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию «Исламского государства»». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство».