Ле Пен пообещала вывести Францию из ЕС и НАТО

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Претендент на пост президента Франции и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести страну из состава НАТО и Евросоюза. Об этом она заявила в интервью греческому изданию Dimokratia, опубликованном на сайте телерадиокомпании ЕРТ.

По словам Ле Пен, она планирует провести Frexit — аналог Brexit — и призывает присоединиться Португалию, Испанию, Ирландию, Грецию и Кипр. «Люди должны иметь возможность отдать свой голос за освобождение от рабства и шантажа, продвигаемых бюрократами из Брюсселя, чтобы вернуть своим странам суверенитет», — считает политик.

«Англичане это осознали и проголосовали за выход из ЕС, да они и не помышляли никогда заменить свой фунт на евро. В еврозоне высокие цены, налоги и безработица, размер заработной платы и пенсии падает, люди становятся беднее. Когда Британии стало угрожать то же самое, они девальвировали свой фунт, и вскоре снова начался экономический рост. А нашему развитию мешает МВФ», — заявила Ле Пен.

Глава «Национального фронта» также не видит смысла оставаться в НАТО. «Эта организация появилась в ответ на опасность, исходящую от Варшавского договора (Организация стран Варшавского договора была создана на шесть лет позже НАТО — прим. «Ленты.ру»), и экспансионизм коммунистического Советского Союза, — заявила она. — Но Советского Союза больше нет, как нет и Варшавского договора. НАТО нужна Вашингтону, чтобы продвигать свои цели в Европе».

22 декабря Ле Пен сделала аналогичное заявление:

«Я сказала французам, что, если они меня выберут, я незамедлительно направлюсь в Брюссель, чтобы начать переговоры о возвращении нашего суверенитета.

А через полгода после моего избрания организую референдум».

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года, второй, если понадобится, в мае. От правящей сейчас Социалистической партии на пост главы государства выдвинут бывший премьер-министр Мануэль Вальс. От правоцентристской партии «Республиканцы» — также бывший глава кабинета министров Франсуа Фийон. Марин Ле Пен выдвинута от возглавляемого ей «Национального фронта».

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