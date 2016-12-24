Умерла легендарная стюардесса, выжившая при падении с 10 тыс. метров

В Белграде умерла сербская бортпроводница Весна Вулович - обладательница рекорда Гиннеса как человек, выживший в свободном падении с самой большой высоты - свыше 10 тысяч метров. Тело в ее квартире обнаружил брат после того, как она несколько дней не отвечала на звонки, передает РИА «Новости» со ссылкой на РТС.

Вулович не имела детей и, будучи разведенной задолго до выхода на пенсию в 1991 году, жила одна в квартире в центре Белграда.

Авикатастрофа, сделавшая Вулович знаменитой, произошла в 1972 году. Самолет McDonnell Douglas DC-9 с 28 людьми на борту развалился на высоте 10160 метров над территорией Чехословакии. Причиной считается взрыв в багажном отсеке, организованный хорватскими ультранационалистами. 22-летняя Вулович, попавшая на рейс в качестве бортпроводницы-стажера, стала единственной выжившей. Ее обнаружили местные крестьяне.

Она получила многочисленные переломы, несколько дней провела в коме, а в целом процесс восстановления занял около полутора лет.

Вулович заявляла, что у нее не появился страх полетов, так как момента катастрофы она не помнит. После восстановления она продолжила работать в своей авиакомпании JAT на административной должности.

Документ о вхождении в Книгу рекордов Гиннесса Вулович в 1985 году вручил Пол Маккартни.

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