Врачи отчитались о состоянии госпитализированного Лужкова

Юрий Лужков
 

Юрий Лужков. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, госпитализированный в одну из столичных больниц 23 декабря с воспалением правого легкого, вскоре будет переведен из реанимации в обычную палату. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в медицинских кругах.

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«В состоянии Лужкова наблюдается позитивная динамика, он уже хорошо себя чувствует», — отметил собеседник агентства. По его словам, планируется, что бывшего градоначальника выпишут к Новому году, чтобы он встретил праздник в кругу семьи.

Сам Лужков говорил, что у него воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции. После выписки он собирается посетить концерт хора Турецкого в Москве. Выступления коллектива в российской столице намечены на 25 и 30 декабря.

23 декабря ряд СМИ сообщил, что бывший московский мэр был экстренно госпитализирован и помещен в реанимацию. «Интерфакс» со ссылкой на источники утверждал, что врачи вывели его из состояния клинической смерти, однако представитель Лужкова опроверг эту информацию. Позднее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что бывшему градоначальнику стало плохо во время деловой встречи в университете.

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