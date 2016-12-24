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В Тунисе по подозрению в терроризме арестовали трех родственников Аниса Амри - убитого в Милане вероятного водителя грузовика, давившего людей на рождественской ярмарке в Берлине. Yahoo со ссылкой на AFP передает, что среди задержанных - племянник Амри и еще два человека, «связанных» с ним.

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Информацию о задержании подтвердило МВД Туниса. Задержанным от 18 до 27 лет. Племянник Амри, имя которого не называется, признался в том, что накануне теракта в Берлине Амри связывался с ним с помощью мессенджера Telegram, посылал ему деньги и просил присоединиться к «Исламскому государству» (ИГ, террористическая группировка).

Племянник сообщил, что Амри называл себя «принцем» базирующейся в Германии группы джихадистов под названием «бригада Абу аль-Валаа».

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В Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке, есть жертвы

Фото: В Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке, есть жертвы

19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел именно Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 были ранены. После нападения Амри удалось скрыться. Он был убит в пятницу полицейскими в Милане.

В пятницу была опубликована видеозапись, на которой Амри присягает на верность «Исламскому государству». Тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.

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