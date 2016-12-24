В семье Елизаветы II случилось несчастье

 

Фото: AP/Scanpix

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл потеряла ребенка в результате выкидыша. Не родившийся малыш мог бы стать шестым правнуком королевы.

Официальный представитель Зары Тиндалл и ее мужа Майка подтвердила печальные известия – супружеская чета лишилась ребенка после выкидыша. «К большому сожалению Зара и Майк Тиндалл потеряли ребенка. В этот тяжелый период мы просим всех уважать их частную жизнь», – цитирует информатора CBS News.

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Пара ожидала появления своего второго ребенка этой весной. Они уже воспитывают первенца – двухлетнюю дочь Мию.

Дочь принцессы Анны и регбист Майк Тиндалл заключили брак в 2011 году. Зара тоже спортсменка: она известна своими достижениями в конном спорте. С Елизаветой II молодая женщина регулярно пересекается на светских мероприятиях.

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