В семье Елизаветы II случилось несчастье

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл потеряла ребенка в результате выкидыша. Не родившийся малыш мог бы стать шестым правнуком королевы.

Официальный представитель Зары Тиндалл и ее мужа Майка подтвердила печальные известия – супружеская чета лишилась ребенка после выкидыша. «К большому сожалению Зара и Майк Тиндалл потеряли ребенка. В этот тяжелый период мы просим всех уважать их частную жизнь», – цитирует информатора CBS News.

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Пара ожидала появления своего второго ребенка этой весной. Они уже воспитывают первенца – двухлетнюю дочь Мию.

Дочь принцессы Анны и регбист Майк Тиндалл заключили брак в 2011 году. Зара тоже спортсменка: она известна своими достижениями в конном спорте. С Елизаветой II молодая женщина регулярно пересекается на светских мероприятиях.

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So proud of @hollandcooperclothing dressing the amazing #ZaraPhilips at @bhorsetrials for the trot up today! 👏🏻🐎🇬🇧 #badmintonhorsetrials #hollandcooperclothing #tweedwithatwist A photo posted by Peta Ireland PR (@petairelandpr) on May 5, 2016 at 7:54am PDT