В Москве жестоко зарезана 12-летняя девочка

 

Фото: fli

В Москве обнаружили тело 12-летней девочки с ножевыми ранениями. Мать жертвы рассказала, что к убийству может быть причастен родственник малолетней.

Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили сегодня, 24 декабря, в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской.

На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок,

сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по Москве Юлию Иванову.

Следователи допросили мать убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник – бывший муж ее тети. Сотрудники СК ведут поиски подозреваемого и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Life.ru.

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«Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, и тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей. Допрашиваются родственники и соседи», – рассказала Юлия Иванова.

Соседка убитой в Москве 12-летней девочки рассказала о семье жертвы.

Женщина отметила, что родственники малолетней – вполне адекватные люди.

Жительница дома, в котором произошла трагедия, раскрыла некоторые детали о жизни семьи несовершеннолетней жертвы. Соседка сообщила, что в квартире, где нашли тело девочки, живет сиделка, ухаживающая за пожилой женщиной.

«С ними жила сестра, дочка маленькая и еще старшая дочь. Нормальная, вроде, семья, тихая, спокойная. Девочку я раньше видела. Обыкновенный ребенок, вполне адекватна. Мне кажется, семья нормальная», – рассказала соседка каналу РЕН ТВ.

Также выяснилось, что тело убитой нашли в ванной. Девочке нанесли множественные ножевые ранения.

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