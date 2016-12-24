Польша после заявлений Путина запросила у РФ записи из Ту-154

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Министерство обороны Польши запросило у РФ стенограммы из кабины разбившегося под Смоленском самолета Ту-154М. Военные сослались на заявления Владимира Путина, который на большой пресс-конференции призвал «прекратить спекуляции», потому что в деле о крушении самолета с президентом Польши «все ясно».

«Минобороны обратилось к властям РФ с просьбой немедленно передать Польше записи переговоров в кабине Ту-154М. Как следует из вчерашнего высказывания президента РФ Владимира Путина, российские власти располагают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был предоставлен Польше», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В сентябре этого года польская специальная комиссия, занимающаяся расследованием причин катастрофы, нашла ряд нестыковок в материалах дела. По словам главы комиссии Вацлава Берчиньского, в частности, после крушения обломки самолета были перемещены. Польша готовит новые обвинения российским диспетчерам, подозревая их в умышленном доведении рейса до катастрофы в воздухе.

Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос польского журналиста, призвав прекратить спекуляции вокруг катастрофы самолета президента Польши. Он отметил, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета президента Польши. Согласно этим данным,

некий человек из сопровождения польского президента потребовал от пилота совершить посадку в Смоленске, несмотря на возражения летчика, ссылающегося на сложные погодные условия.

«Все же ясно, ну чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, там и так все понятно», - сообщил президент России.

Путин также отметил, что обломки самолета Качиньского не передаются польской стороне, так как расследование уголовного дела по данному факту в России пока не завершено. «Действительно, Следственный комитет (РФ) проводит расследование и до тех пор, пока оно на закончено, эти остатки самолета им нужны», - сказал президент.

Реклама

Катастрофа

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь.

Пилот сажал лайнер в условиях плохой видимости. Самолет несколько метров не дотянул до полосы и столкнулся с деревьями, а затем с землей. На борту самолета находилась польская делегация из 96 высокопоставленных лиц страны. В результате катастрофы все находившиеся на борту самолета люди погибли.

Расследование катастрофы вели как российская, так и польская сторона, а также Межгосударственный авиационный комитет. В обнародованном в 2011 году финальном отчете непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Праздник к нам приходит: 100 лучших рождественских фильмов Showbiz

Праздник к нам приходит: 100 лучших рождественских фильмов

Бузова упала в обморок на сцене Showbiz

Бузова упала в обморок на сцене

Скандал-нонсенс: порнозвезду изнасиловали во время съемок Wo&Men

Скандал-нонсенс: порнозвезду изнасиловали во время съемок

Располневшей до 110 килограммов Цой отказали в сцене Showbiz

Располневшей до 110 килограммов Цой отказали в сцене

Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом Hi-Tech

Snapchat выпустил игру, где нужно играть лицом

Польша

TVNET спрашивает

Ваше настроение на грядущие праздники: 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 