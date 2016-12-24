Польша после заявлений Путина запросила у РФ записи из Ту-154

Министерство обороны Польши запросило у РФ стенограммы из кабины разбившегося под Смоленском самолета Ту-154М. Военные сослались на заявления Владимира Путина, который на большой пресс-конференции призвал «прекратить спекуляции», потому что в деле о крушении самолета с президентом Польши «все ясно».

«Минобороны обратилось к властям РФ с просьбой немедленно передать Польше записи переговоров в кабине Ту-154М. Как следует из вчерашнего высказывания президента РФ Владимира Путина, российские власти располагают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был предоставлен Польше», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В сентябре этого года польская специальная комиссия, занимающаяся расследованием причин катастрофы, нашла ряд нестыковок в материалах дела. По словам главы комиссии Вацлава Берчиньского, в частности, после крушения обломки самолета были перемещены. Польша готовит новые обвинения российским диспетчерам, подозревая их в умышленном доведении рейса до катастрофы в воздухе.

Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос польского журналиста, призвав прекратить спекуляции вокруг катастрофы самолета президента Польши. Он отметил, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета президента Польши. Согласно этим данным,

некий человек из сопровождения польского президента потребовал от пилота совершить посадку в Смоленске, несмотря на возражения летчика, ссылающегося на сложные погодные условия.

«Все же ясно, ну чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, там и так все понятно», - сообщил президент России.

Путин также отметил, что обломки самолета Качиньского не передаются польской стороне, так как расследование уголовного дела по данному факту в России пока не завершено. «Действительно, Следственный комитет (РФ) проводит расследование и до тех пор, пока оно на закончено, эти остатки самолета им нужны», - сказал президент.

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Катастрофа

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь.

Пилот сажал лайнер в условиях плохой видимости. Самолет несколько метров не дотянул до полосы и столкнулся с деревьями, а затем с землей. На борту самолета находилась польская делегация из 96 высокопоставленных лиц страны. В результате катастрофы все находившиеся на борту самолета люди погибли.

Расследование катастрофы вели как российская, так и польская сторона, а также Межгосударственный авиационный комитет. В обнародованном в 2011 году финальном отчете непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.