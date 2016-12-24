Анкара: Убийство российского посла и попытка июльского переворота связаны

В Турции ищут связь между убийством российского посла в Анкаре и попыткой июльского переворота. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что нападение, в результате которого погиб российский посол Андрей Карлов, было спланировано, сообщает Anadolu.

И причастны к нему представители течения Фетхуллаха Гюлена (его в Турции считают преступником, зачинщиком попытки переворота в стране в июле этого года).

«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с течением Гюлена. Покушение — не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован», — подчеркнул министр.

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По его словам, произошедшие в Турции в июне 2015 года события и убийство посла являются частями единого плана.

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Покушение на Карлова «является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке», отметил Сойлу.

Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». Преступление совершил 22-летний бывший турецкий полицейский. Муниципальные власти сообщили, что убийца был остановлен на входе в выставочный центр сотрудниками службы безопасности после того, как отказался пройти через рамку металлодетектора. Однако Алтынташ показал охране удостоверение полицейского, и его пустили в зал.

После совершения убийства преступник был ликвидирован турецким спецназом.

МИД России квалифицировал нападение как теракт. Для участия в расследовании убийства Карлова в Анкару прибыла российская оперативно-следственная группа.