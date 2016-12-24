СМИ: Генсек ООН обвинен во взяточничестве

Пан Ги Мун
 

Пан Ги Мун. Фото: REUTERS/Scanpix

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил в общей сложности $230 тыс. в качестве «подарка» от бизнесмена Пак Ён Чха. Такую информацию распространили журналисты издания Sisa Journal, которые провели собственное расследование.

Как сообщается, первоначальную сумму в размере $200 тыс. предприниматель вручил будущему генсеку ООН 3 мая 2005 года после переговоров Ги Муна (еще в ранге министра) с вьетнамским коллегой, прибывшим в Сеул с визитом. При этом деньги Пак пронес в спортивной сумке, говорится в статье.

В 2007 году бизнесмен передал Ги Муну еще $30 тыс.

Оба фигуранта этой истории — генсек ООН и бизнесмен — уже заявили, что обвинения не соответствуют действительности. Ги Мун назвал информацию клеветой и пообещал подать на журнал в суд.

Пан Ги Муна в должности генерального секретаря ООН пробудет до 1 января 2017 года. Затем сменит Антонио Гуттереш.

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