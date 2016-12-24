В Турции за полгода за посты в соцсетях задержали более 1600 человек

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Более 1600 человек были задержаны в Турции за посты в соцсетях за прошедшие полгода с неудачной попытки переворота и начала «чисток». Еще несколько тысяч эпизодов расследуются.

За последние 6 месяцев в Турции 1656 человек были задержаны за публикации в социальных сетях. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает турецкое агентство Anadolu. В то же время, как отмечается в сообщении МВД Турции, расследования по фактам «террористической деятельности», выражающейся в оскорблениях правительства в Интернете, ведется в отношении в общей сложности 10 тысяч человек.

В Турции с июля, когда в стране была осуществлена неудачная попытка государственного переворота, начались «чистки», сопровождавшиеся массовыми увольнениями и задержаниями оппозиционеров.

«Враждебные организации»

В середине декабря Эрдоган объявил национальную мобилизацию для борьбы с терроризмом. Он перечислил организации, с которыми следует бороться в первую очередь - это запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), группировка «Исламское государство» (ИГ), левоэкстремистская «Революционная партия - фронт национального освобождения» (DHKP-C), а также «Террористическая организация фетхуллахистов» (FETÖ) - предполагаемая тайная организация под руководством исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую власти Турции считают ответственной за попытку путча.

22 декабря на пресс-конференции после убийства российского посла Андрея Карлова Эрдоган заявил, что «чистки» будут продолжены.

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