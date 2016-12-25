На борту самолета Air Canada у 10-летней девочки произошла остановка сердца

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На борту самолета Air Canada, следовавшего из Торонто (Канада) в Лондон (Великобритания), у 10-летней девочки произошла остановка сердца. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает CBC News.

На помощь девочке пришли два врача и медсестра, которые находились в самолете. Командир экипажа запросил экстренную посадку в аэропорту ирландского города Шаннон. Прибывшие к самолету медики госпитализировали девочку, однако спасти ее не удалось.

По информации портала Airlive, ребенка сопровождали три человека — старшие братья и сестры.

В июне текущего года на борту самолета скончался больной лейкозом мальчик, летевший на лечение из Грозного в Москву. Boeing 737 авиакомпании UTair вернулся в аэропорт в столице Чечни.

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В апреле «Боинг 777» авиакомпании Cathay Pacific, следовавший рейсом Лондон — Гонконг, совершил незапланированную посадку в аэропорту Алма-Аты из-за смерти четырехмесячного ребенка. В качестве предварительной причины произошедшего называлась острая сердечная недостаточность.


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