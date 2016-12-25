В России разбился самолет с 92 людьми на борту

В Черном море найдены обломки пропавшего с экранов радаров самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 1,5 километрах от берега обнаружены фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. Они находятся на глубине 50-70 метров. «В 5,5 километрах — найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной крушения военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования.

На борту исчезнувшего Ту-154 были журналисты Первого канала и «Звезды»

Среди девяти журналистов, находившихся на борту пропавшего с радаров вблизи Сочи военного самолета Ту-154, были репортеры Первого канала и «Звезды». Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Корреспондент «России 24» также распространил данные о том, что на борту находились журналисты «Звезды», пишет «Интерфакс».

Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту упавшего в Черном море военного самолета Ту-154, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе канала.

По сведениям Минобороны, на борту исчезнувшего с радаров Ту-154 находились российские военнослужащие, летевшие на авиабазу Хмеймим в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Всего в самолете был 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Военный самолет пропал с радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Сообщалось, что он направлялся в сирийскую Латакию. На его борту восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты и пресса.