Найдено тело одного погибшего в катастрофе Ту-154

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На месте падения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море обнаружили тело одного погибшего. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — уточнил генерал-майор.

По информации ТАСС, на месте падения также найдены документы журналистов Первого канала.

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Ранее стало известно, что среди сотрудников Первого канала на борту находились корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Также в самолете летела съемочная группа «Звезды» в составе трех человек.

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Военный самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное суднонаправлялось в сирийскую Латакию.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов.

Позднее в Черном море были обнаружены обломки пропавшего самолета. По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».



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