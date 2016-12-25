Трамп анонсировал закрытие своего благотворительного фонда

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 24 декабря, что намерен распустить свой благотворительный фонд, деятельность которого расследует генпрокурор Нью-Йорка. Об этом сообщает Reuters.

Трамп не привел график сворачивания деятельности, но заявил, что хотел бы избежать появления какого-либо конфликта интересов, когда он займет пост президента.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что его сын Эрик перестанет собирать деньги для фонда из-за опасений, что это может быть расценено как «покупка доступа» к семье избранного президента.

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Однако пресс-секретарь офиса генерального прокурора сказал, что Трамп не вправе закрыть фонд, пока расследование продолжается.

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Еще до победы Трампа на выборах 8 ноября генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман направил фонду предписание прекратить принимать средства. Онуказал, что фонд нарушил закон штата, регламентирующий прием пожертвований благотворительными организациями.