Опубликована запись последнего сеанса Ту-154 с диспетчером

В Интернете опубликовали запись предполагаемых переговоров экипажа самолета Министерства обороны России Ту-154 с авиадиспетчерами. На записи слышно, что диспетчер споконым и ровным голосом передает воздушному судну информацию о погоде и другие условия вылета, однако в конце аудиозаписи диспетчеры пытаются связаться с экипажем самолёта, но не получают ответа.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находилось 92 человека, в том числе ансамбль имени Александрова, потерпел крушение при взлете, недалеко от Сочи. Борт следовал из Москвы в Сирию, а в Сочи садился на дозаправку.

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