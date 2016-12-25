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В районе падения военного самолета Ту-154 в Черном море не наблюдается выживших. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС в воскресенье, 25 декабря.

«Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что на борт подняты четыре тела погибших при крушении.

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Как уже писал Русский TVNET, военный самолет пропал с радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Сообщалось, что он направлялся в сирийскую Латакию. На его борту восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе музыканты и пресса.

Среди девяти журналистов, находившихся на борту пропавшего с радаров вблизи Сочи военного самолета Ту-154, были репортеры Первого канала, «Звезды» и НТВ.

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