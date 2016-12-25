Хронология катастроф Ту-154: за 48 лет их было более 50

Ту-154 - среднемагистральный пассажирский самолет, самый распространенный лайнер советской и российской авиации (выпущено более 1000 самолетов). Как утверждают конструкторы КБ Туполева, именно поэтому с ним связано наибольшее количество катастроф и происшествий.

Там отмечают, что ни одна авария не произошла по вине самолета. Всегда вмешивались либо погодные условия, либо человеческий фактор, либо недостатки двигателя, а чаще всего - совокупность вышеперечисленных факторов.

Первый самолет Ту-154 взлетел в воздух 9 октября 1968 года. С тех пор КБ Туполева построило почти 950 различных модификаций Ту-154.

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За 48 лет эксплуатации по причине катастроф и авиационных происшествий было списано более 50 лайнеров это типа, в них погибли более 3 тысяч человек.

25 декабря 2016 года вскоре после вылета из Сочи упал в Черное море самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, перевозивший на авиабазу «Хмеймим» (Сирия) артистов ансамбля им. Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России. Их сопровождали 9 представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала «Звезда» и трое сотрудников НТВ). Все находившиеся на борту люди погибли (84 пассажира и 8 членов экипажа).

1 января 2011 года пассажирский самолет Ту-154Б-2 (регистрационный номер RA-85588) российской авиакомпании Kolavia, выполнявший рейс 348 из Сургута в Москву, загорелся во время руления в сургутском аэропорту. Была проведена эвакуация 134 пассажиров и членов экипажа, в ходе ЧП три человека погибли, порядка 40 получили ранения. Лайнер полностью сгорел.

4 декабря 2010 года выкатился за пределы ВПП московского аэропорта Домодедово и разрушился пассажирский самолет Ту-154М «Авиалиний Дагестана» (регистрационный номер - RA-85744), выполнявший рейс ЮХ372 из Домодедово в Махачкалу. Вскоре после взлета из Домодедово у самолета возникли неполадки с двигателям, экипаж принял решение провести экстренную посадку. В ее ходесамолет выкатился за пределы ВПП и получил серьезные повреждения. Из 171 человека, находившихся на борту (163 пассажира, 8 членов экипажа), погибли два пассажира. Причиной инцидента стало некачественное топливо, однако основную вину МАК возложил на командира судна, Закаржу Закаржаева, который допустил нарушение экипажем ряда инструкций по действиям при отказе двигателей.

10 апреля 2010 года при посадке на аэродроме «Смоленск-Северный» (Россия) потерпел крушение самолет Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и делегация представителей польского политического и военного руководства, направлявшиеся на траурные мероприятия памяти жертв Катыни. Погибли все 89 пассажиров и семь членов экипажа лайнера. Причиной катастрофы были ошибки пилотов.

15 июля 2009 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EP-CPG) иранской авиакомпании Caspian Airlines, следовавший рейсом 7908 из Тегерана в Ереван (Армения), потерпел катастрофу в районе поселка Джанатабад близ иранского города Казвин, в 200 км от аэропорта вылета. Самолет прервал набор высоты и развернулся на 270 градусов (вероятно, пилоты резко изменили курс в поисках места для вынужденной посадки), после чего произошло падение, длившееся примерно 1,5 мин. В результате погибли все находившиеся на борту 168 человек - 15 членов экипажа и 153 пассажира, из них двое детей. Эксперты заявили, что катастрофу вызвали неполадки с клапаном компрессора давления двигателей, вызвавших их отказ. Прокуратура Тегерана возложила вину на российскую компанию - проектировщик самолета и на персонал, обслуживавший рейс.

1 сентября 2006 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EM-MCF) иранской авиакомпании Iran Airtour совершил жесткую посадку в иранском аэропорту Мешхед. Самолет выполнял рейс из Бандар-Аббаса. После касания земли в результате неполадки переднего шасси (предположительно, у него лопнула шина), самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, разрушился из загорелся. Из 148 человек, находившихся на борту (137 пассажиров и 11 членов экипажа) погибли 28 человек.

22 августа 2006 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85185) российской авиакомпании «Пулково», выполнявший рейс 612 по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, потерпел крушение близ пос. Сухая Балка (Донецкая обл., Украина). Погибли все 160 пассажиров и 10 членов экипажа, находившиеся на борту. Причиной катастрофы стали ошибочные действия пилотов при попытке обойти грозовой фронт.

1 июля 2002 года в воздухе над Боденским озером (близ г. Юберлинген, Германия) из-за ошибки авиадиспетчера столкнулись пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85816) российской авиакомпании «Башкирские авиалинии», выполнявший рейс ВТС 2937 Москва - Барселона, и транспортный Boeing 757-23APF (регистрационный номер A9C-DHL) немецкой компании DHL, выполнявший грузовой рейс DHX 611 из Бахрейна в Брюссель. Погибли все находившиеся на борту обоих самолетов - 71 человек, в том числе двое летчиков DHL и 69 человек в российском самолете (из них 52 ребенка, летевшие на отдых в Испанию). 24 февраля 2004 г. авиадиспетчер Питер Нильсен, направлявший столкнувшиеся самолеты, был убит архитектором Виталием Калоевым, у которого в катастрофе над Боденским озером погибли жена и двое детей.

12 февраля 2002 года в 20 км от аэропорта иранского города Хорремабада потерпел крушение самолет Ту-154М (регистрационный номер EP-MBS) иранской авиакомпании Iran Airtour, выполнявший рейс IRB956 из Тегерана. Самолет при заходе на посадку в сложных метеоусловиях врезался в гору Кухэ-Сефид на высоте 2 тыс. 773 м. Погибли все 119 человек, находившиеся на борту: 107 пассажиров и 12 членов экипажа.

4 октября 2001 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85693) российской авиакомпании «Сибирь» (ныне выполняет полеты под брендом S7 Airlines), следовавший рейсом 1812 из Тель-Авива (Израиль) в Новосибирск, потерпел крушение над Черным морем в 200 км к юго-западу от Сочи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно расследованию, самолет был сбит украинской ракетойкомплекса С-200, запущенной в ходе военных учений. Украина официально не признала юридической ответственности за катастрофу.

3 июля 2001 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85845) авиакомпании «Владивосток Авиа», выполнявший рейс ДД 352 по маршруту Екатеринбург - Иркутск - Владивосток, при заходе на посадку в аэропорту Иркутскаперешел в режим штопора и разбился. Погибли все находившиеся на борту 145 человек - 136 пассажиров и 9 членов экипажа. Причина катастрофы - ошибки пилотирования из-за нарушения взаимодействия в экипаже и отсутствия должного контроля за выдерживанием параметров полета.

24 февраля 1999 года в Китае в результате катастрофы самолета Ту-154, принадлежавшего китайской региональной авиакомпаниии, погибли 64 человека. Самолет взорвался в небе над провинцией Чжэцзян в Восточном Китае. Лайнер Ту-154 совершал внутренний рейс Чунцин-Вэньчжоу. Неожиданно связь с наземными службами оборвалась, и вскоре в диспетчерской раздался сигнал 110, означающий, что произошел взрыв. Обломки самолета упали в 30 километрах от вэньчжоуского аэропорта.

30 августа 1998 года при взлете из аэропорта столицы Эквадора Кито разбился самолет Ту-154 кубинской авиакомпании «Кубана де ависьон», погибли 70 человек (все 14 членов экипажа и 56 из 76 пассажиров).

15 декабря 1997 года при заходе на посадку в аэропорту Шарджа (Объединенные арабские эмираты) взорвался самолет Ту-154 таджикской авиакомпании. Из 86 пассажиров самолета, в основном туристов из Таджикистана, уцелел только один человек.

29 августа 1996 года при посадке в норвежском аэропорту Лонгийр на Шпицбергене разбился российский самолет Ту-154, на борту которого находился сводный московский экипаж и 131 пассажир - шахтеры треста «Арктикауголь», возвращавшиеся из отпусков на рудники, которые Россия арендует у Норвегии. 141 пассажир и члены экипажа погибли. Для поиска тел погибших из России в Норвегию прибыла бригада спасателей МЧС. Расследование катастрофы было закончено в начале декабря 1999 года. Виновными признаны российские летчики.

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7 декабря 1995 года разбился самолет Ту-154, летевший рейсом Южносахалинск-Хабаровск. Погибли 96 человек (88 пассажиров, в числе которых пятеро детей, и восемь членов экипажа). С самолетом неожиданно прервалась связь, и он исчез с экранов радаров. Лайнер упал в 75 километрах западнее села Гроссевичи, расположенного на побережье Татарского залива. Причиной гибели самолета Ту-154 стала техническая неисправность - на правом крыле самолета обнаружена продольная трещина около двух метров длиной, в связи с чем машина превысила допустимый крен и сорвалась в штопор.

6 июня 1994 года около города Сиань (КНР) потерпел катастрофу китайский пассажирский Ту-154. Погибли 160 человек.

3 января 1994 года в Иркутске разбился самолет Ту-154, бортовой номер 85656, выполнявший рейс по маршруту Иркутск - Москва. После взлета, на удалении 30 километров от взлетно-посадочной полосы, командир корабля сообщил о возгорании двигателя, а затем, после принятия решения о возвращении в аэропорт Иркутска, - о потере управления. Ту-154 упал в 11 километрах от ВПП, близ села Момоны, на животноводческую ферму. Один работник фермы погиб, другой был ранен. Девять человек экипажа (из них четыре бортпроводницы) и 111 пассажиров (в их числе один ребенок и 17 иностранцев, граждан Германии, Китая, Австрии, Индии и Японии) погибли. Причиной катастрофы стало сочетание ряда ситуаций и факторов: неисправность и разрушение воздушного стартера среднего двигателя привело к разрушению топливно-масляных коммуникаций гидросистемы, из-за чего возник пожар и полная разгерметизация. Все это привело к потере управляемости самолетом и его столкновению с землей.

22 сентября 1993 года при посадке в аэропорту Сухуми самолет Ту-154Б SSSR-85163 был сбит ракетой абхазских повстанцев. Лайнер рухнул на ВПП и загорелся. Из 12 членов экипажа погибли 6 человек, из 129 пассажиров - 100.

8 февраля 1993 года в районе Тегерана произошло столкновение самолета Ту-154 с самолетом Су-24 иранских ВВС, когда военный пилот производил взлет без разрешения диспетчера. Погибли 132 человека.

20 июля 1992 года в окрестностях тбилисского аэропорта разбился авиалайнер Ту-154, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси - Минеральные воды с коммерческим грузом на борту. В катастрофе погибли 30 человек, среди погибших - семь членов экипажа и шесть человек, сопровождавших груз. Остальные жертвы - жители поселка Алексеевка, на жилые постройки которого упал самолет. Возможная причина катастрофы - перегрузка самолета.

23 мая 1991 года при заходе на посадку в ленинградском аэропорту Пулково потерпел крушение пассажирский авиалайнер Ту-154, следовавший рейсом Сухуми - Ленинград. При посадке самолет резко снизил скорость и ударился о землю. На борту находились 164 пассажира. Погибли 12 человек, из них двое детей, были госпитализированы 34 человека.

18 января 1988 года при жесткой посадке в аэропорту Красноводска разломился пополам самолет Ту-154Б-1 SSSR-85254. На борту находились 6 членов экипажа и 137 пассажиров. Погибли 11 пассажиров, которые находились в месте разлома. По официальной версии, посадку проводил второй пилот, который и допустил ошибку.

10 июля 1985 года около города Учкудук (Узбекистан) произошла крупнейшая катастрофа в истории Ту-154 и всей советской авиации. Перегруженный Ту-154Б-2 SSSR-85311, летевший в Ленинград, на высоте более 10 тысяч метрова вошел в штопор по вине экипажа. Все системы самолета работали нормально, однако выровнять лайнер экипажу так и не удалось. На борту находилось 200 человек, все они погибли (9 человек экипажа и 191 пассажир).

23 декабря 1984 года около 18.10 над Красноярском отказал компрессор третьего двигателя самолета Ту-154Б-2 N SSSR-85338. Двигатель загорелся. Попытка экстренной посадки закончилась гибелью всех находящихся на борту 110 человек.

11 октября 1984 года около 5.40 минут самолет Ту-154Б SSSR-85243, на борту которого находились 9 членов экипажа и 170 пассажиров, совершал посадку в аэропорту Омска. В это время на ВПП находились две снегоуборочные машины, в каждой из которых сидели по два человека. Старший офицер по контролю за полетами уснул и не сообщил диспетчерам, что машины не убраны. Пилот не смог отвернуть самолет от уборщиков. Погибли все водители машин, 5 членов экипажа и 169 пассажиров.

16 ноября 1981 года при посадке в аэропорту Норильска отказал руль высоты у Ту-154Б-2 N SSSR-85480. Из находившихся на борту 167 человек 99 погибли.

7 июля 1980 года в 0.39 в аэропорту Алма-Аты разбился при взлете Ту-154Б N SSSR-85355. Через две минуты после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет попал в воздушную яму, и экипаж на короткое время потерял ориентацию. Все находившиеся на борту 166 человек погибли.

2 декабря 1977 года около Аль-Байда (Ливан) разбился самолет Ту-154Б N LZ-BTN компании Balkan Bulgarian Airlines. Из-за тумана самолет не смог приземлиться в аэропорту Benghasi и начал поиски подходящей полосы. В бензобаке кончилось горючее, и пилот провел вынужденную посадку. Экипаж (6 человек) не пострадал, однако из 159 пассажиров 59 человек погибли. На борту находились паломники из Мекки.

1 июня 1976 года в местечке Начинас Нгуэма (Экваториальная Гвинея) врезался в гору самолет Ту-154А NSSSR-85102, совершавший рейс из Луанды в Москву. Все 4 члена экипажа и 42 пассажира погибли. Причины катастрофы не установлены.

30 сентября 1975 года в Средиземное море около Бейрута (Ливан) упал самолет Ту-154Б N74а-053. Все 50 пассажиров и 10 членов экипажа погибли. Хотя система наземной наводки на взлетно-посадочную полосу (ВПП) сломалась, условия позволяли провести посадку без наведения, так как полосу было видно с расстояния 20 км. Причина гибели так и осталась неизвестной.

10 июля 1974 года в 17.30 в Средиземном море (около Каира, Египет) во время обучающего полета самолет Ту-154 73A-048 потерял управление и рухнул в море. Все шесть членов экипажа погибли. Причина - резкий сброс скорости египетским пилотом-учеником на слишком малой высоте.

19 февраля 1973 года произошла первая из самых страшных катастроф этого типа самолетов. В 09:06 в Праге самолет Ту-154, бортовой номер SSSR-85023, задел землю перед полосой при посадке. На борту находились 13 человек экипажа и 87 пассажиров. Погибли 66 человек. По официальной версии, экипаж вовремя не отреагировал на ветровой сдвиг.