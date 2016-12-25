В Киеве загорелся рынок: есть жертвы

 

Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины

В Киеве локализован пожар на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена Лесная, сообщает пресс-служба ГСЧС. Во время пожара спасатели обнаружили тело, пол пока не уточняют.

«Пожар на площади 2 тысячи квадратных метров локализован в 13.10. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

С огнем борются 92 человека с помощью 22 единиц специальной техники. Спасатели отмечают, что тушение огня осложняется большим количеством легковоспламеняющихся вещей.

Видео:

Отметим, из-за пожара с 12.34 закрыли станции метро Лесная и Черниговская, поезда едут лишь до станции Дарница.

Напомним, информация о пожаре возле метро Лесная поступила в 11.41 воскресенья, 25 декабря.

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