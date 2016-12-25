В Киеве загорелся рынок: есть жертвы

Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины

В Киеве локализован пожар на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена Лесная, сообщает пресс-служба ГСЧС. Во время пожара спасатели обнаружили тело, пол пока не уточняют.