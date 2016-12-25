В интернете обсуждают вспышку в момент крушения Ту-154

 

Фото: Artur Lebedev/TASS/Scanpix

Пользователи Сети обсуждают видео, появившееся на видеохостинге Youtube, которое было снято утром 25 декабря 20016 года камерой наблюдения во время крушения Ту-154 под Сочи.

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На запечатленных кадрах видно, что в момент перед авиакатастрофой самолета Минобороны РФ в небе внезапно появился яркий огонек, похожий на вспышку.

Видео:

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Отметим, что среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ рассматривается в том числе террористический акт. Как рассказал интернет-изданию Lenta.ru источник в российских силовых структурах, спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

«Вероятность теракта — это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», — цитирует издание собеседника.

По словам источника предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов.

«Все свои. Это временами расхолаживает», — добавил он.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение сегодня утром над Черным морем. На борту судна находились 92 человека, все они погибли. Среди них находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как доктор Лизаа также журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды».

Операция на месте крушения продолжается, уже найдены и подняты из воды 10 тел.

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