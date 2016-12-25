В Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В 26 км от чилийского города Пуэрто-Кельон в 16:22 по Риге зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла, сообщает Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, что два землетрясения магнитудой 5,0 и 5,1 произошли в субботу у побережья Чили.

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На территории Чили отмечается высокая сейсмическая активность. В конце февраля 2010 года в стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.


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