В Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла

В 26 км от чилийского города Пуэрто-Кельон в 16:22 по Риге зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла, сообщает Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, что два землетрясения магнитудой 5,0 и 5,1 произошли в субботу у побережья Чили.

Реклама

На территории Чили отмечается высокая сейсмическая активность. В конце февраля 2010 года в стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.