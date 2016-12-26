Фрагменты Ту-154 уносит в открытое море на глубине более 100 метров

С наступлением темного времени суток чиновники и источники агентств подвели итог первому дню поисковой операции на месте крушения Ту-154 в Черном море и высказали предположения о перспективах. Возглавляющий правительственную комиссию министр транспорта Максим Соколов заявлял, что операция может занять долгое время. Источник РИА заявил, что фюзеляж находится на глубине 60 метров, и внутри него надеются найти большинство тел погибших.

Собеседник«Интерфакса» указал, что некоторые фрагменты расположены на глубине более 100 метров, и их уносит в открытое море.

Эксперты ожидают, что «черные ящики» помогут пролить свет на причины катастрофы, в результате которой погибли 92 человека. Но в течение первого дня поисков самописцы найдены не были. Министр Соколов заявил, что следствие отрабатывает все версии, и говорить о теракте пока преждевременно.

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Соколов указал на сложности с поиском «черных ящиков»:

«Бортовые самописцы данного типа самолета не оборудованы радиомаяками. Для поисков прибывают соответствующие глубоководные аппараты, включая радионавигационные средства и глубинные радиолокаторы». (Цитата по ТАСС.)

Поисковая операция проходит на площади свыше 10 кв. км, в ней участвуют суда, вертолеты, беспилотники, управляемые подводные аппараты и водолазы МЧС.

Собеседник «Интерфакса» заявил, что операция проходит в сложных условиях: «Установлено, что фрагменты самолета и тел погибших находятся на глубине более 100 метров». По его данным, фрагменты корпуса течением уносит в открытое море.

Другую картину представил собеседник РИА «Новости»:

«По оценке экспертов, тела погибших при крушении Ту-154 находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров».

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Самолет Ту-154 пропал с радаров в 04:27 по Риге через две минуты после взлета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Погибли 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля, три съемочных группы (телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первого»), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

Понедельник объявлен днем общенационального траура. Панихиды по погибшим под Сочи пройдут в понедельник во всех православных храмах.

Бастрыкин в Сочи взял расследование под личный контроль

Следственный комитет РФ отрабатывает все возможные причины авиакатастрофы самолета Ту-154, в том числе версию теракта, но говорить о нем пока преждевременно. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию ЧП, министр транспорта РФ Максим Соколов на пресс-конференции по итогам заседания штаба по ликвидации последствий ЧС.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Сочи. Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, в совещании приняли участие следователи и криминалисты СК, представители Минобороны, правительственной комиссии, администрации Краснодарского края.

Начал глава СК с того, что попросил представителей Минобороны (они организуют прием родственников погибших и транспортировку тел для опознания в Москву) передать слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших на боевом посту товарищей. Бастрыкин также назвал «невосполнимой утратой для страны» гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения. Также слова соболезнования председатель СК высказал в адрес родных и коллег погибших журналистов, один из которых - Михаил Лужецкий - работал ранее следователем.

Далее в ходе совещания он выслушал доклад о результатах работы следственно-оперативной группы по проведению первоначальных следственных действий и дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. Был намечен план работы группы на ближайшие несколько суток.



