Крушение Ту-154: в Черном море найдены фрагменты тел

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На месте падения самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море нашли фрагменты тел погибших. Об этом министр транспорта Максим Соколов сообщил в воскресенье, 25 декабря, на пресс-конференции по итогам заседания штаба по ликвидации последствий ЧС, передает ТАСС.

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«На данный момент мы уже обнаружили ряд фрагментов тел. Многие из них могут быть опознаны, но более детальную информацию мы уточним завтра к утру, когда они будут готовы для транспортировки в Москву», — сказал он. По данным источника агентства, первый борт с останками вылетит в Москву 26 декабря.

Соколов, отвечая на вопрос журналистов, пояснил, что большой разброс обломков самолета обусловлен сильным течением, передает«Интерфакс».

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Крушение Ту-154: выживших нет

Глава Минтранса также отметил, что поисковая операция не будет прерываться.

«Постараемся сделать все, чтобы погибшие были найдены»,

— добавил чиновник.

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Ранее в тот же день СМИ объяснили большой разлет обломков упавшего под Сочи самолета ударом о водную поверхность.

По последним данным Министерства обороны, из воды поднято 11 тел погибших. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находилось 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.



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