Крушение Ту-154: в Черном море найдены фрагменты тел

На месте падения самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море нашли фрагменты тел погибших. Об этом министр транспорта Максим Соколов сообщил в воскресенье, 25 декабря, на пресс-конференции по итогам заседания штаба по ликвидации последствий ЧС, передает ТАСС.

«На данный момент мы уже обнаружили ряд фрагментов тел. Многие из них могут быть опознаны, но более детальную информацию мы уточним завтра к утру, когда они будут готовы для транспортировки в Москву», — сказал он. По данным источника агентства, первый борт с останками вылетит в Москву 26 декабря.

Соколов, отвечая на вопрос журналистов, пояснил, что большой разброс обломков самолета обусловлен сильным течением, передает«Интерфакс».

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Глава Минтранса также отметил, что поисковая операция не будет прерываться.

«Постараемся сделать все, чтобы погибшие были найдены»,

— добавил чиновник.

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Ранее в тот же день СМИ объяснили большой разлет обломков упавшего под Сочи самолета ударом о водную поверхность.

По последним данным Министерства обороны, из воды поднято 11 тел погибших. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находилось 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.