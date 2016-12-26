Чешский президент пожелал своему народу опасной жизни

Президент Чехии Милош Земан
 

Президент Чехии Милош Земан. Фото: AP/Scanpix

Президент Чехии Милош Земан пожелал согражданам в 2017 году жизнь, полную опасностей, рисков, битв и побед в них. Об этом он сказал в эфире радиостанции Frekvence 1.

Глава государства заявил, что не хочет произносить банальных поздравлений и постарается быть оригинальным.

«Если бы я пожелал слушателям только здоровья, счастья и долголетия, этого было бы мало. И это была бы лишь красивая фраза. Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов», – сказал Земан.

Отметим, Земан выступает, чтобы в связи с усилившимися террористическими угрозами граждане имели большие возможности для приобретения оружия.

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