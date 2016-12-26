Королева Елизавета II выступила с рождественским посланием

Королева Елизавета II
 

Королева Елизавета II. Фото: REUTERS/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с ежегодным рождественским посланием. В десятиминутной речи она говорила о том, как она вдохновлена «обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки».

Тысячи «маленьких добрых дел» могут что-то изменить, даже когда мировые проблемы кажутся слишком большими, чтобы эти изменения стали возможны, сказала королева, сообщает Би-би-си.

В своей десятиминутной речи Елизавета II говорила о достижениях британских олимпийцев и паралимпийцев на играх в Рио.

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«Обнаружив в себе способности, о которых они едва подозревали, эти атлеты теперь вдохновляют других людей»,

- сказала королева.

Вдохновила королеву, по ее словам, и самоотверженность врачей, фельдшеров и членов экипажа East Anglian Air Ambulance - компании, которая которая отвечает за деятельность вертолетов скорой помощи в Восточной Англии. Сейчас в ней работает пилотом герцог Кембриджский и внук королевы принц Уильям.

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«Я всегда черпаю силы от встреч с обычными людьми, делающими выдающиеся вещи: волонтерами, сиделками, организаторами сообществ и хорошими соседями - невоспетыми героями, чья тихая преданность делает их особенными», - отметила в речи Елизавета II.

Королева заметила, что

часто мировые проблемы, включая войны и несправедливость, кажутся слишком большими, чтобы кто-то один мог что-либо изменить.

«Сами по себе мы не можем остановить войны и избавиться от несправедливости, но вместе тысячи маленьких добрых дел могут сделать больше, чем мы себе представляем», - сказала королева.

Елизавета II также отметила работу 600 благотворительных организаций, патроном которых она является.


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