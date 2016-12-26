На Филиппины обрушился мощный тайфун

Тайфун с порывами ветра скоростью до 255 км/ч налетел на восточное побережье Филиппин, сообщает BBC.

Районы возле острова Катандуанес почувствовали стихию в 12:30 по латвийскому времени (18:30 по местному). Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Как отмечается, около 100 тысячи человек эвакуировали из зон риска. Однако существуют опасения, что филиппинцы могут проигнорировать эвакуацию и остаться дома на Рождество.

Десятки портов закрылись из-за предупреждения о двухметровых волнах, а также власти опасаются возможных затоплений и оползней.

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Тайфун Нок-Тен обещает стать самым сильным тайфуном на Филиппинах за год. По прогнозам, он пройдет через юг главного острова Филиппин Лусон и может подойти к столице страны Манилы. Но при этом тайфун ослабнет.

Также на побережье образовались огромные цунами в 2,5 метра. Данных о жертвах пока не поступало.