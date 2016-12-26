Угонщикам самолета на Мальте грозит пожизненный срок

На Мальте начался суд над двумя ливийцами, которые в пятницу захватили самолет Airbus А320 авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший в Ливии внутренний рейс из Сабхи в Триполи, сообщает издание Times of Malta.

Мусса Саа и Али Ахмед Салех были доставлены в суд во второй половине дня в воскресенье. Вблизи суда за ними наблюдала толпа из около 200 человек. Оба обвиняемых выглядели подавленными.

Против них выдвинули ряд обвинений, включая похищение самолета, владение фальшивым оружием, применение силы против лица, находящегося на борту самолета, удержание людей против их воли, угрозы расправы, попытки повлиять на финансовую или экономическую нестабильность правительства или международного института.

Еще по этой теме











Aizvērt Захвачен ливийский самолет со 118 пассажирами Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA







В случае доказательства вины мужчинам грозит пожизненное заключение. Оба похитителя не признают своей вины.

Реклама

Напомним, самолет Airbus А320 авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял в Ливии внутренний рейс из Сабхи в Триполи был захвачен. На борту самолета находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Один из мужчин угрожал взорвать воздушное судно.

Впоследствии, двое людей, захвативших авиалайнер Airbus A-320, отпустили заложников и сдались полиции Мальты.

Предварительная экспертиза показала, что оружие, которое использовали похитители, оказалось муляжом.