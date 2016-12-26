Установлено местонахождение черных ящиков Ту-154

 

Фото: TASS/Scanpix

Российские спасательные службы и военные определили зону вероятного нахождения черных ящиков с самолета Ту-154, который накануне потерпел крушение в Черном море. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главкома военно-космических сил России Виктора Бондарева.

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По его словам, черные ящики не должны быть повреждены.

«При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации. Мы знаем, где они находятся – они находятся в киле. Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», – сказал Бондарев журналистам в Сочи.

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Отвечая на уточняющий вопрос, установлено ли место нахождения черных ящиков, главком ответил: «Конечно».

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В свою очередь замминистра обороны РФ Павел Попов заявил, что точное местонахождение Ту-154 может быть обнаружено уже сегодня.

«Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля радиолокационной станции на траектории полета. Мы в достаточной степени располагаем районом – определили 6 км от береговой линии по оси взлета – возможного падения самолета, где приступили к инструментальной разведке», – сказал он в понедельник на заседании правительственной комиссии в Сочи.

Ранее стало известно о том, что самолет Ту-154 был технически исправен, недавно он прошел технический ремонт.

Как сообщалось, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда Справедливая помощь Елизавету Глинку. Они летели в Сирию.



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